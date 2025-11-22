Un libro de más de 300 fotos plasma una amplia visión sobre la Semana Santa de Jerez de los Caballeros Genaro González y Francisco Javier Pérez, sus autores, presentan el trabajo el próximo viernes en el teatro cine Balboa, a las 19.15 horas

Genaro González Carballo y Francisco Javier Pérez, este viernes, con el libro 'Arte en imágenes', sobre la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, recién sacado de imprenta en Badajoz.

Celestino J. Vinagre Sábado, 22 de noviembre 2025

Una selección previa de 70.000 fotos para confeccionar un libro de algo más de 300, fruto de tres años, fundamentalmente, de búsqueda de instantáneas para reflejar lo que signfica la Semana Santa de Jerez de los Caballeros, declarada Fiesta de Interés Turústico Nacional. Un profesor de Geografía e Historia recién jubilado (Genaro González Carballo) y un sargento de la Guardia Civil (Francisco José Pérez Rodríguez), unidos por su amistad y su pasión por la fotografía, se han unido para sacar a la calle 'Arte en imágenes'. Se presenta el próximo viernes día 28 en el jerezano Cine Teatro Balboa, a las 19.15 horas. La editorial extremeña Editamás, de Badajoz, es responsable de la edición impresa de esta obra, que sale a la venta por 39,50 euros..

Se trata de un libro de autor, fotográfico y documental «sobre nuestra más importante celebración, la Semana Santa de Jerez de los Caballeros. Han sido cientos de horas de trabajo, no solo fotografiando, sino escribiendo, documentando, diseñando y maquetando», coinciden en señalar Genaro González, de 62 años, y Francisco Javier Pérez, de 37.

Ha sido un trabajo ímprobo, fruto de la imprescindible colaboración de las cofradías y hermandades jerezanas, a las que los autores del libro le agradecen por encima de todo su ayuda para gestar un libro en pasta dura y gran formato con más de 300 páginas impresas con fotografías a diverso tamaño.

«Hemos tirado fotos hasta en analógico, con carretes. Hemos realizado fotografías en los templos y en la calle. Sin retoque alguno. En color y en blanco y negro. Todas perfectamente documentadas. Hemos preparado sesiones fotográficas de imágenes de Cristos y Vírgenes a las que hemos bajado de su pedestal o paso para colocarlas en el suelo para tener otra perspectiva. Hemos hecho muchas cosas», subraya Pérez, autor del cartel oficial de la Semana Santa de Jerez de 2023, una fotografía impresionante en blanco y negro del rostro de Jesús Orando en el Huerto, desde una perspectiva inédita.

González Carballo, pregonero que fue de la Semana Santa jerezana en 2007, profesor del instituto Ramón Carande, explica que el libro se distribuye en cinco capítulos en los que se traslada al lector de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección toda la Pasión jerezana. Con detenimiento especial en imágenes de niños y jóvenes, con fotografías de décadas pasadas y con miradas, cámara en mano, desde ángulos singulares.

«Estamos seguros que a muchos cofrades jerezanos les va a sorprender sus imágenes, con un enfoque muy diferente al que pueden contemplar. Y para los que no sean de Jerez puede ser una guía a la hora de entender lo que es esta impresionante celebración llamada Semana Santa de Jerez», remarca González. « En nuestros archivos quedan imágenes con arte que no aparecen en el libro, era imposible. Pero quedan a disposición de las cofradías si les resultan útiles, lo mismo que las que han salido publicadas», avanza.

El libro 'Arte en imágenes' se pondrá a la venta a un precio de 39,50 euros. Se podrá adquirir el próximo viernes en el mismo cine teatro Balboa, justo en el acto previo y posterior de su presentación. Posteriormente se puede comprar, a partir del sábado, en las dos librerías jerezanas, Librería los Mártires y Pábel, y posteriormente en otras librerías de Badajoz o Mérida, entre otras ciudades extremeñas. Finalmente se puede conseguir a través de la página web de la editorial Editamás.