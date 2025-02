Suceso en Extremadura: Los ladrones roban en la oficina bancaria del BBVA de Mirandilla

Suceso durante la pasada la madrugada en Mirandilla. Varios individuos han accedido a la entidad bancaria que tiene el BBVA en la localidad pacense cercana ... a Mërida, según ha confirmado la Guardia Civil a HOY.

Los ladrones han entrado en la oficina, ubicada en el número 26 de la calle Luis A. de Mena, pasadas las 4.00 horas de este martes tras forzar una ventana y han revuelto el local buscando dinero. En la entidad financiera había una caja fuerte que sin embargo no han conseguido forzar. Por el momento, se desconoce la cantidad de dinero que han sustraído, aunque todo apunta a que no ha sido elevada al no poder acceder al contenido de la mencionada caja de seguridad.

El hecho, no obstante, cobra una mayor gravedad porque se trata de la segunda tentativa de robo en una oficina bancaria en la misma zona, en las proximidades de la capital emeritense, durante estas fiestas navideñas tras la ocurrida a tan solo 29 kilómetros hace justo una semana, el pasado 27 diciembre. Ese día, varios individuos intentaron robar el cajero automático de una oficina bancaria en Torremejía con una excavadora.

Como se informó, los ladrones robaron la máquina de unas obras cercanas que se están acometiendo en el municipio pacense con la que destrozaron la fachada y arrancaron el cajero, aunque el ruido generado puso en alerta a los vecinos de la calle y los individuos se vieron obligados a abandonar rápidamente el lugar. La estampa que dejaron fue curiosa con la excavadora en mitad de la calle con el cajero automático en el suelo.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se encuentra investigando los dos casos y tendrá que determinar si guardan relación entre ellos, es decir, si los autores del robo de Mirandilla son los mismos que actuaron días atrás en Torremejías.