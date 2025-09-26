Lácara-Los Baldíos celebra este sábado su tradicional 'Garbanzá' en La Roca

La Mancomunidad Integral Lácara-Los Baldíos celebra su cita más esperada con la convivencia y la tradición, el Día de la Mancomunidad. Este año, el ... municipio de La Roca de la Sierra será el anfitrión de una gran jornada de hermandad que tendrá como plato fuerte la tradicional 'Garbanzá', una comida popular que reunirá a cientos de vecinos de los ocho pueblos que componen la Mancomunidad.

El evento se celebrará este sábado, 27 de septiembre, con el objetivo de reforzar los lazos de unión y confraternización entre las localidades de Alburquerque, Carmonita, Cordobilla de Lácara, La Codosera, La Nava de Santiago, La Roca de la Sierra, Puebla de Obando y Villar del Rey.

Para garantizar la asistencia de los vecinos, los ayuntamientos han habilitado un servicio de autobús gratuito con plazas limitadas. Se recuerda a los interesados la importancia de apuntarse lo antes posible en sus respectivos consistorios para reservar su plaza.