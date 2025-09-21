La juventud, «motor de cambio» para la sociedad

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN

El Ayuntamiento ha reivindicado el papel de la juventud como «motor de cambio» para la sociedad sanvicenteña, durante el acto en el que dio a conocer los nombres de la reina, damas y acompañantes que representarán a los jóvenes del municipio en la próxima Feria de San Miguel.