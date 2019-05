Junts per Zafra

Si Carles Puigdemont incluyera en su agenda una ronda por Extremadura ya sabría en qué pueblo parar para regalar unos cuantos abrazos y hacerse la foto.

Su partido, Junts per Cataluña, cosechó en toda Extremadura 310 votos, de los cuales 95 están en Zafra (16.770 habitantes), donde más del uno por ciento (1,05%) de los votantes eligió la papeleta que representa al expresidente catalán huido de la justicia española y que se acaba de convertir en eurodiputado. En un sistema de circunscripción única, ha sacado 1.025.411 votos y ya tiene dos escaños en la Eurocámara. Casi no hace falta decir que la inmensa mayoría de ellos fueron emitidos desde Cataluña, pero seguramente en esta comunidad desconocen que, salvo que en los días sucesivos se detecte un error, un empujoncito hacia su carrera de eurodiputado se lo han dado desde un pueblo del sur de Extremadura.

En Zafra había 32 papeletas para votar al Parlamento Europeo. 30 de ellas al menos las cogió una persona y dos opciones políticas no las eligió nadie. De las 30 que contaron con al menos un seguidor solo 12 formaciones superaron los veinte votos y únicamente tres partidos los mil votos (PSOE, PP y Cs). Hasta ahí todo normal. Lo que a nadie le cuadra es que un partido como el animalista Pacma, muy popular en todo el territorio nacional, cosechara 112 votos en Zafra y otro tan alejado de la realidad extremeña como es Junts per Cataluña consiguiera un respaldo similar, en este caso de 95 votos. Hoy se reúnen las juntas electorales de Badajoz y Zafra y si no se aclara lo que podría ser un error, se confirmará que Puigdemont tiene aliados más allá de la frontera catalana.

«Es un misterio, no tenía ni idea, la verdad es que lo ignoraba por completo», decía ayer al ser informado de este dato oficial José Carlos Contreras, que acaba de revalidar su mandato con el PSOE y ahora disfrutará de una nueva mayoría absoluta como alcalde. Según lo que conoce de sus paisanos, Zafra no cuenta con ninguna colonia de catalanes o de emigrantes regresados que pudiera explicar este comportamiento electoral reflejado en una fuente oficial como la del Ministerio del Interior.

Juan Carlos Fernández ha sido el candidato del Partido Popular y ayer decía que, como apoderado, cuando revisó una de las actas vio con sus ojos un voto al partido de Puigdemont. «En ese momento no me chocó, me pareció una extravagancia pero podía ocurrir que hubiera en Zafra una persona pro independentista ¡pero 95! Esta mañana lo he escuchado por la calle, pero me ha parecido un bulo y no le he dado credibilidad. Me parece sorprendente», decía ayer.

Respaldo

Para hacerse una idea del respaldo del partido de Puigdemont en la región hay que saber que en toda Extremadura ha sacado 310 votos de los que 222 estaban en la provincia de Badajoz y 88 en la de Cáceres. Esto significa que el 30,6% de los votantes del expresidente catalán están empadronados en Zafra.

Para terminar de analizar la peculiaridad que supone que 95 votos se hayan registrado en Zafra, valga como referencia que en Badajoz capital (150.000 habitantes) Junts tuvo el pasado domingo 17 votos (0,03%), y en Mérida (57.800) 12 votos (0,04%). Por otro lado, en Cáceres capital (95.000 habitantes) se contabilizaron 27 votos (0,05%) y 7 en Plasencia (40.100).

Pero es que aquí no acaba la incógnita. Si se analiza por mesas electorales, Zafra montó el pasado 26 de mayo 21 mesas electorales repartidas en dos distritos con diferentes secciones cada una. La del distrito 2, sección 5 era mesa única y recibió 88 de los 95 votos en Zafra para Puigdemont.

Según el alcalde, esta mesa electoral corresponde al colegio público Germán Cid, cuyos 876 electores censados (el día 26 votaron 567) «se reparten por barriadas muy diferentes, es un colegio electoral muy dispar», señala Contreras.

Según explicaba ayer Fernández, el candidato popular, este colegio es un feudo de la izquierda. «Desde este punto de vista me pregunto si podría haber sido gente que esté muy disconforme con lo que hay y por eso ha votado de esta manera, pero aún así 95 votos me sigue pareciendo sorprendente, casi parapsicológico».