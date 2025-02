La Junta se reunirá con las familias de los 48 alumnos que no han sido admitidos en el Santiago Apóstol de Almendralejo Educación dice que no se creó la quinta línea en el instituto más demandado por falta de espacio, pero el claustro lo niega

El centro dice que no tiene problemas de espacio para la ESO.

GLORIA CASARES Jueves, 24 de marzo 2022, 08:02

La Consejería de Educación y Empleo se reunirá en los próximos días con las familias afectadas por los 48 alumnos que no han sido admitidos en el IES Santiago Apóstol, a la que está previsto que asistan el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, y el alcalde, José María Ramírez. Así lo ha anunciado la Junta de Extremadura a HOY, después de que las familias de los 48 alumnos que no han sido admitidos en este centro hayan denunciado públicamente que se va a crear una nueva línea para 1º de ESO en otro instituto que no es el más demandado en la ciudad.

Respecto a esta decisión, la Consejería explicó a este periódico que al comienzo del procedimiento específico de admisión del alumnado, cada uno de los institutos de Almendralejo contaba con cuatro grupos de 1º de ESO para escolarizar al alumnado de 6º de Primaria que cursará 1º de ESO en el curso 2022/2023. Pero finalizado el plazo de solicitud, se comprobó que era necesario crear un quinto grupo en uno de los dos institutos que tenían más solicitudes que plazas, el IES Santiago Apóstol y el Carolina Coronado. Se ha creado en este último –dicen– porque desde mayo de 2021 la Secretaría General de Educación tiene un informe de la Inspección Educativa en el que se pide la construcción de un aulario en el Santiago Apóstol por problemas de espacio.

Sin embargo, el claustro de profesores de este instituto emitió ayer un escrito en el que asegura que los problemas de espacio «se refieren a aulas necesarias para atender al alumnado de dos ciclos formativos, que reciben prácticamente todas sus clases fuera del centro» y «en ningún caso tenemos problemas para acoger un grupo más de primero de ESO, ni el hecho de negarnos ese grupo más va a solucionar el problema que tenemos con los ciclos formativos».

Por último, lamentan la « falta de transparencia durante el proceso», ya que alegan que no se les ha consultado y la comisión de escolarización, encargada por la normativa para decidir sobre oferta de plazas vacantes, «no se ha reunido ni una sola vez».

Desde la Consejería apuntan más motivos para crear la quinta línea en el IES Carolina Coronado y no en el centro más demandado, con 145 solicitudes recibidas, y es que en otras ocasiones se había creado esta unidad adicional en el Santiago Apóstol. Por los motivos citados, la Secretaría General de Educación ha considerado que «la decisión más conveniente es la creación de la quinta unidad en el IES Carolina Coronado, donde no existe el problema de falta de espacio que sí tiene el Santiago Apóstol». Consideran que si se hubiera creado en este, «se estaría agudizando el problema de falta de espacio».

Por último, la creación de la quinta unidad en uno u otro centro, aseguran, «no supone un perjuicio para las familias que, habiendo elegido el Santiago Apóstol, obtengan la plaza en el Carolina Coronado, ya que ambos están muy próximos».