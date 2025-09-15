HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

BURGUILLOS DEL CERRO

La Junta refuerza la digitalización rural en Burguillos del Cerro con RuralNext

Redacción

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha concedido una ayuda de 31.410 euros al Ayuntamiento de Burguillos del Cerro para desarrollar el programa RuralNext, una iniciativa que une transformación digital, inclusión laboral y recuperación patrimonial en el corazón del mundo rural.

RuralNext transformará el conjunto de la antigua iglesia templaria de San Juan en un centro de innovación con impacto social y proyección europea, acercando la tecnología a las personas y generando nuevas oportunidades en sectores clave.

«Nuestro compromiso es que la innovación no se quede en las grandes ciudades, sino que llegue también a los pueblos», afirma el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado.

