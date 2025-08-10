La Junta invierte 2,7 millones de euros en mejorar el abastecimiento de agua

El secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica, Víctor del Moral, ha visitado las obras de mejora del abastecimiento de agua a Puebla ... de Sancho Pérez, con objeto de impulsar el ahorro, la eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos hídricos de esta localidad.

La obra, adjudicada por la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible por 2.600.897 euros, está financiada con fondos europeos FEDER 2021-2027. También se ha adjudicado el contrato de asistencia técnica para su control por 94.829 euros. Los trabajos se iniciaron el 1 de julio y cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que deben estar finalizados en 2026.

Previamente a la visita a la obra, el secretario general se ha reunido en el Ayuntamiento de Puebla de Sancho Pérez con el alcalde de esta localidad y con los ediles de Zafra, Medina de las Torres y Valencia del Ventoso, que son las localidades más beneficiadas por esta actuación, y les ha explicado los beneficios de esta nueva infraestructura hídrica.