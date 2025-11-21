HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Junta impulsa la construcción de 50 viviendas protegidas en Don Benito

El Gobierno regional ha presentado esta ejecución prevista en tres parcelas que serán cedidas a Urvipexsa por el Ayuntamiento

E. Domeque

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

La Junta de Extremadura impulsa la construcción de 50 viviendas protegidas en Don Benito en tres parcelas que va a ceder el Ayuntamiento a la empresa pública Urvipexsa.

Se trata de 50 inmuebles en bloque, todos ellos con garaje y trastero, ubicados en las calles Luna, Moreno Nieto y Pozo Nuevo, según ha informado este jueves la directora gerente de Urvipexsa, Marta Herrera, en rueda de prensa junto a la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina.

Las viviendas tendrán una superficie aproximada de 80 metros cuadrados. El precio estimado de venta es de aproximadamente 145.000 euros, IVA incluido. Al tratarse de vivienda de régimen especial, el tipo de IVA aplicable es del 4%. Este importe podrá ser reducido mediante la ayuda directa a la compra de vivienda protegida, que puede alcanzar los 10.000 euros, de acuerdo con la normativa vigente.

«Se trata de una actuación institucional orientada a facilitar vivienda asequible y a colaborar con otras administraciones», expresaba Elisabeth Medina.

El siguiente paso consiste en conocer con precisión la demanda real. Para ello, en la página web de Urvipexsa se ha habilitado una encuesta dirigida a las personas interesadas en alguna de estas casas. «La vivienda es una necesidad, pero no vamos a construir viviendas que no vayan a tener demanda», justificaba Marta Herrera.

