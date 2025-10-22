La Junta destinará 600.000 euros para la adquisición de Nuestra Señora de la Cabeza de Fuente del Maestre

Redacción Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios García, informó que el Gobierno de María Guardiola ha incluido 600.000 euros en los presupuestos Generales de Extremadura para ayudar al Ayuntamiento a adquirir la residencia de mayores Nuestra Señora de la Cabeza.

«Estamos ante un buena noticia, ya que comprar esa residencia y hacerla de titularidad pública es una de las prioridades de este equipo de Gobierno, y también de los propios ciudadanos de la localidad».

Paralelamente, hemos abierto dos vías de financiación y esperamos que, a finales del 2026, tengamos la dotación económica suficiente.

Mientras tanto, estamos negociando con sus propietarias, las Hermanas de la Congregación de Marta y María, para que nos alquilen la residencia, y que ésta pueda empezar a funcionar a principios del 2026.