FUENTE DEL MAESTRE

La Junta destinará 600.000 euros para la adquisición de Nuestra Señora de la Cabeza de Fuente del Maestre

Redacción

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

El alcalde de Fuente del Maestre, Juan Antonio Barrios García, informó que el Gobierno de María Guardiola ha incluido 600.000 euros en los presupuestos Generales de Extremadura para ayudar al Ayuntamiento a adquirir la residencia de mayores Nuestra Señora de la Cabeza.

«Estamos ante un buena noticia, ya que comprar esa residencia y hacerla de titularidad pública es una de las prioridades de este equipo de Gobierno, y también de los propios ciudadanos de la localidad».

Paralelamente, hemos abierto dos vías de financiación y esperamos que, a finales del 2026, tengamos la dotación económica suficiente.

Mientras tanto, estamos negociando con sus propietarias, las Hermanas de la Congregación de Marta y María, para que nos alquilen la residencia, y que ésta pueda empezar a funcionar a principios del 2026.

