La Junta destina 63.520 euros a obras para reabrir la estación de autobuses de Fregenal de la Sierra
Redacción
Viernes, 8 de agosto 2025, 08:34
La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Movilidad y Transportes, ha invertido 63.520 euros en mejoras de la estación de ... autobuses de la localidad pacense de Fregenal de la Sierra, cerrada desde 2020. Las obras se iniciaron en julio y está previsto que estén terminadas a finales del año.
Entre las actuaciones del proyecto que se ha aprobado destacan la puesta a punto de la zona de bar del edificio principal de la estación de autobuses, incluyendo la zona de cocina y aseos, consistentes en la renovación de sus acabados.
