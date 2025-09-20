La Junta destina 500.000 euros a la estación de autobuses de Don Benito El proyecto, que se ejecutará en 2026, plantea mejoras en eficiencia energética y soluciones para humedades en el edificio

La consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda destinará 506.000 euros en 2026 para obras de mejora de eficiencia energética en la estación de autobuses de Don Benito. Al proceso de licitación se han presentado dos ofertas y el plazo de ejecución, una vez adjudicadas las obras, será de cuatro meses.

El proyecto plantea el desarrollo de unas obras de conservación y reparaciones del inmueble orientadas a mejorar la eficiencia energética del edificio, resolver humedades detectadas y paliar algunos los déficits funcionales de este edificio finalizado en 1994. Así, según recogen los pliegos, no puede cumplir con los requerimientos que a efectos de eficiencia energética existen a la actualidad.

En lo relativo a la eficiencia energética, el proyecto incluye la instalación de placas fotovoltaicas que compensen la demanda energética de la edificación. Además, se sustituirán las carpinterías en la cafetería y el local destinado a asociaciones; y se cambiarán los lucernarios de la sala de espera pues presentan un mal estado de conservación. También se instalarán luminarias más eficientes en la zona de las dársenas.

Por otra parte, se realizará una actuación encaminada a terminar con un nido de palomas que está dificultando actualmente algunas labores de limpieza.

Según el proyecto, las cubiertas existentes son difícilmente accesibles, por lo que también se intervendrá parcialmente en un patio de servicio que dé acceso a la cubierta y facilite las labores de mantenimiento de forma segura.

Al margen de estas obras, se van a instalar aparcamientos seguros de bicicletas y se van a renovar los baños y la barra de cafetería.

Carril bici y acerado

A este proyecto ha hecho referencia el consejero del ramo, Manuel Martín Castizo, en su reciente visita a la localidad en la que además ha pasado por las obras del acerado y carril bici entre Don Benito y Villanueva de la Serena. En este caso, asegura que el recorrido de 7,4 kilómetros estará finalizado en este último trimestre del año.

