La Junta cubre el yacimiento de La Matilla y no cambia el trazado de la carretera Ex-360

No habrá puente para salvar el yacimiento y que este sea visible. Los restos se han cubierto en espera de posibles nuevas intervenciones. Tampoco hay cambios en el trazado de la nueva carretera autonómica Ex-360, con lo que terminará en su fecha prevista, en unos tres meses. Así se resuelve por parte de dos consejerías, la de Economía e Infraestructuras y la de Cultura, la aparición de restos romanos de relevancia en el entorno de Fuente del Maestre mientras se ejecutaba una actuación muy demandada por los vecinos de La Fuente y Villafranca de los Barros: el arreglo de la carretera que une ambos pueblos.

Como ha venido informando HOY, las obras en esta vía clave para la conexión de Tierra de Barros con la comarca de Zafra-Río Bodión dejaron al descubierto a mediados del año pasado un descubrimiento cultural de importancia. Un yacimiento, denominado La Matilla o de San Jorge, con una ocupación entre el siglo I después de Cristo y el periodo visigodo. En él aparecen hornos de los primeros periodos de ocupación, enterramientos del siglo III-IV d. C. y algunos silos excavados en la roca que se corresponderían con el mundo visigodo.

Este hallazgo obligó a una intervención arqueológica y generó un ligero retraso respecto al plazo previsto de finalización de mejora de la Ex-360. El informe final de la intervención arqueológica remitido hace unas semanas a la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural consideró interesante la preservación de los restos para poder recuperarlos en un futuro, indica la Consejería de Cultura.

Informes y decisión

Patrimonio realizó a su vez una propuesta sencilla de conservación a la Dirección General de Infraestructuras para no afectar a la obra de la carretera en la que se han gastado casi seis millones de euros. La mejor manera de conservar ese yacimiento, tras documentarlo, «realizar la planimetría y levantar en sistema 3d los diferentes elementos hallados» es el cubrimiento con material geotextil y áridos. Esto es, soterrarlo, como se suele hacer en la inmensa mayoría de las ocasiones en la que aparecen restos arqueológicos junto a una obra.

Es lo que se ha hecho. De esta forma, la Administración extremeña asegura que los trabajos sobre la Ex-360 siguen con normalidad y estarán terminados entre finales de septiembre y principios de octubre.

«La obra de la carretera es muy importante para La Fuente y también para Villafranca. De la misma forma que lo es la aparición de un yacimiento como el que se ha descubierto. Se nos ha indicado por los técnicos que la mejor manera de conjugar las dos cosas, seguir con la carretera adelante y preservar el yacimiento, es la que se ha adoptado», resume Juan Antonio Barrios, alcalde fontanés.

Barrios se reunió semanas atrás con la consejera de Cultura, Leire Iglesias, y el director general de Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urban, para abordar este asunto. En esa reunión se le indicó que se descartaba la idea de construir un puente que salvara el yacimiento y supusiera una variación en el trazado de la carretera.

«Me hubiera gustado tener el informe de Cultura pero no lo tengo todavía. En todo caso se nos ha indicado que esa no era una buena opción técnica hacer un puente y que lo mejor que se podía hacer con los restos era no dejarlos al aire libre. Podían sufrir expolio o daños. Lo mejor era enterrarlos tras documentarlos. Lo que se ha hecho».

El alcalde de La Fuente le ha pedido a la Junta de Extremadura, «y es lo que se han comprometido, que en un futuro, en función de la disponibilidad presupuesta, pueda haber nuevas intervenciones arqueológicas para descubrir si hay más restos de importancia en la zona». En el mismo sentido se ha expresado el alcalde de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero.