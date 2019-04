La Junta no ha comprado todavía la finca del yacimiento tarteso del Turuñuelo A. G. BADAJOZ. Martes, 16 abril 2019, 08:07

Entre el Guadiana y el Búrdalo se asentaron hace más de 2.500 años los tartesos. Y desde hace cinco, investigadores del CSIC y del Instituto Arqueológico de Mérida (IAM) tratan de rescatar uno de los edificios mejor conservados de esta época.

En un campo de arroz de una hectárea entre Guareña y Yelbes se excava el Turuñuelo, un edificio de dos plantas y de seis metros de altura que sorprendió a los arqueólogos por la pericia constructiva de sus moradores.

El Turuñuelo se ha convertido en una referencia tartésica y para protegerlo la Junta pretende construir una cubierta que garantice su conservación. Pero en estos cinco años de excavaciones no ha llegado a un acuerdo con el propietario de la finca y no puede hacer obras en un terreno que, de momento, no es suyo.

El DOE de ayer publicó la modificación del proyecto de obra de la cubierta. Según reza en el Diario Oficial de Extremadura, con fecha 1 marzo, el director del Instituto Arqueológico de Mérida pidió ampliar el plazo de ejecución porque no se había cerrado el acuerdo de adquisición con el dueño. En su escrito solicita que se prorrogue hasta que la Junta compre definitivamente la finca del Turuñuelo.