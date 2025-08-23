HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La jueza María Victoria García será la pregonera de las fiestas patronales de Alburquerque

P. Cordovilla

Sábado, 23 de agosto 2025, 09:36

Las tradicionales ferias y fiestas en honor a la Virgen de Carrión, patrona de Alburquerque, ya tienen pregonera para este año: la jueza alburquerqueña María Victoria García Copetudo, que será la encargada de dar el pistoletazo de salida a los festejos el próximo 8 de septiembre desde la plaza de España.

El alcalde, Manuel Gutiérrez, informó del nombramiento en el saludo de la revista de las ferias, donde destacó el orgullo que representa tener a una profesional de su talla. «El nombramiento de María Victoria García simboliza la fuerza y el talento de la juventud local, y es un reconocimiento a su trayectoria y a su constante vínculo con el municipio que la vio nacer», escribe sobre la primera mujer del municipio en ejercer la judicatura.

La jueza García Copetudo comenzó la carrera profesional en 2021 y, tras pasar por diferentes destinos en España, ha regresado a Extremadura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  2. 2 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  3. 3 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  4. 4 La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura
  5. 5 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato
  6. 6 Choque entre un camión portavehículos y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la A-66, a la altura de Cáceres
  7. 7

    «Estos incendios son producto de 60 años de abandono de la zona rural»
  8. 8 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  9. 9 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  10. 10 Susto en el Residencial de la calle Pontezuelas de Mérida por el incendio de un aparato de aire acondicionado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La jueza María Victoria García será la pregonera de las fiestas patronales de Alburquerque