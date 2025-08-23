La jueza María Victoria García será la pregonera de las fiestas patronales de Alburquerque

P. Cordovilla Sábado, 23 de agosto 2025, 09:36 Comenta Compartir

Las tradicionales ferias y fiestas en honor a la Virgen de Carrión, patrona de Alburquerque, ya tienen pregonera para este año: la jueza alburquerqueña María Victoria García Copetudo, que será la encargada de dar el pistoletazo de salida a los festejos el próximo 8 de septiembre desde la plaza de España.

El alcalde, Manuel Gutiérrez, informó del nombramiento en el saludo de la revista de las ferias, donde destacó el orgullo que representa tener a una profesional de su talla. «El nombramiento de María Victoria García simboliza la fuerza y el talento de la juventud local, y es un reconocimiento a su trayectoria y a su constante vínculo con el municipio que la vio nacer», escribe sobre la primera mujer del municipio en ejercer la judicatura.

La jueza García Copetudo comenzó la carrera profesional en 2021 y, tras pasar por diferentes destinos en España, ha regresado a Extremadura.