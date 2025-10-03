El jueves termina el plazo de inscripción del VI concurso 'La Serena Paisaje Cultural'

Francisco Vázquez Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Centro de Desarrollo Rural de La Serena (Ceder), a través de la oficina técnica de gestión, recuerda que el plazo de inscripciones para participar en la sexta edición del concurso fotográfico 'La Serena Paisaje Cultural', estará abierto hasta las 14.00 horas del jueves 16 de octubre.

Como en las anteriores ediciones, se pretende captar la atención de la ciudadanía hacia un territorio singular como el de la comarca de La Serena.

En cuanto a la temática, las fotografías que se presenten deberán versar sobre el patrimonio natural, cultural, patrimonial, artístico y etnográfico y reflejar la singular identidad de la comarca.

En las bases se detalla que, cada participante podrá presentar un máximo de tres imágenes originales e inéditas y que no hayan sido premiadas con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso. Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente, ni por cualquier otro medio. Tampoco se aceptarán fotomontajes.

Los premios

Respecto a los premios, las cinco fotografías elegidas por jurado podrán recibir tres galardones de 300, 200 y 100 euros.

Esta actividad se encuadra dentro del séptimo plan de acción para la dinamización cultural de la comarca de La Serena, promovido por el Ceder.

Para obtener más información, tanto las bases como toda la información está disponible en la web de Ceder-La Serena y en laserena.org. También podrán consultar las bases escaneando el código QR del cartel.