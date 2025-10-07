HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Juan Gil, junto a representantes institucionales y la obra ganadora. HOY

Juan Gil gana el XII Certamen Nacional de Pintura 'Juan Aparicio' de Don Benito

El ganador, que recibe un premio en metálico de 8.000 euros, mostró su agradecimiento al jurado por valorar su trabajo

E. Domeque

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

El abulense Juan Gil se ha alzado con el primer premio del XII Certamen Nacional de Pintura Juan Aparicio con su obra 'Lohengrig siglo XXI', seleccionada por el jurado entre el centenar de trabajos presentados en esta edición.

El ganador, que recibe un premio en metálico de 8.000 euros, mostró su agradecimiento al jurado por valorar su trabajo a la vez que ha animado al Ayuntamiento y al Patronato a continuar con esta iniciativa «puesto que las jóvenes promesas que hoy se presentan son el futuro de los siguientes premios nacionales».

De todas las obras presentadas, el jurado preseleccionó un total de 16 que permanecen hasta el día 19 expuestas en el Museo de Bellas Artes Mad+. El reconocimiento de los visitantes a dicha muestra ha recaído en el joven dombenitense David Palomero, con su trabajo 'Los domingos de verano'. El premio en este caso es de 4.000 euros.

La gala acogió además la entrega de los premios para estudiantes cuyos ganadores ya se hicieron públicos el pasado verano. La alcaldesa, Elisabeth Medina, asistió al acto junto al secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Javier Palomino, y otros representantes locales. «Tenemos un talento joven en Extremadura que es increíble», dijo Palomino.

