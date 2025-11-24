Los jóvenes piden peatonalizar la calle San Francisco

Redacción Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Raúl Casco Bejarano ha sido elegido como nuevo alcalde de los niños y adolescentes en Villanueva de la Serena para los próximos dos años. Así se ha determinado en el Consejo de Infancia y Adolescencia 2025, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, que este año tiene como lema 'Mi día, mis derechos'.

El joven sustituye en el cargo a Santiago Parejo, que cumple la mayoría de edad y no puede continuar en el citado consejo.

Como es habitual, la cita ha servido también para trasladar a la alcaldesa Ana Belén Fernández las demandas de la juventud local. Entre ellas, poner en marcha un centro de ocio juvenil gestionado por el Ayuntamiento. Además, piden pasos de peatones inclusivos con pictogramas, el arreglo de distintos baches y del acerado de algunas calles. También plantean peatonalizar la calle San Francisco o más áreas de sombra, entre otras propuestas.