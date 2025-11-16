Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén

R. H. Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:15

Un joven vecino de la localidad pacense de Montijo ha muerto en la mañana de este domingo tras ser arrollado por un tren a la altura del municipio de Aljucén.

Según ha confirmado la Guardia Civil a HOY, el suceso se ha producido en la mañana de este domingo, en torno a las 10.45 horas, y se descarta la participación de terceras personas.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar la circunstancias de este suceso.

El fallecido es Juan María Muñoz, vecino de Montijo, cuya desaparición se había denunciado este mismo domingo. La familia había alertado de que le habían perdido la pista. De hecho, su entorno más próximo se había volcado en su búsqueda y había difundido a través de redes sociales su fotografía y los detalles de cómo vestía en el momento de su desaparición para pedir ayuda ciudadana.

La víctima era usuario de un centro de Plena Inclusión.