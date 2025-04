José María Rodríguez gana el XXIV Premio de Periodismo Francisco Valdés

El periodista andaluz José María Rodríguez, con el trabajo titulado 'Gambogaz: El cortijo con 41 esclavos de Queipo de Llano que Sevilla (no) le regaló', ... se ha alzado con el Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés en su edición número 24, fallado en el transcurso de una gala celebrada este viernes en el Teatro Imperial de Don Benito.

El jurado eligió este trabajo inspirado en la historia de una familia que perdió una finca en la Guerra Civil a manos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, «se encaprichó de la mejor finca que entonces podía encontrarse a orillas del Guadalquivir», relata Chema Rodríguez, que así firma sus artículos, en este texto publicado en el diario El Mundo, en su suplemento Crónica, en diciembre de 2022. Esa finca se llamaba Gambogaz, que da título a un trabajo por el que ha sido reconocido con un premio de 5.000 euros y un recuerdo conmemorativo. «He intentado desenterrar estas historias, no sólo porque merecen ser contadas, sino porque sacarlas a la luz es una deuda que todos tenemos pendiente», expresó el ganador en su discurso de agradecimiento, «conocer la verdad de nuestro pasado es la mejor, sino la única forma, de no repetir nuestros errores y no tropezar en la misma piedra del extremismo y de la intolerancia».

Asimismo, el jurado decidió otorgar dos accésits, dotados con 1.000 euros cada uno, a los trabajos presentados por Eduardo del Campo, 'La Gran Evasión Republicana', publicado en El Español; y por Yolanda del Valle, '¡Hay algo ahí abajo!' publicado en la revista Selecciones Reader's Digest.

Los tres recibieron los galardones de manos del alcalde José Luis Quintana, Francisco Pérez Urban, director general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, y Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca.

Por otra parte, en la modalidad B, destinada a trabajos de alumnos universitarios, el jurado otorgó el premio Francisco Valdés modalidad B1 a Sara Morato y Beatriz Ruiz, estudiantes de la Universidad de Sevilla, con su trabajo 'La espera interminable' y en la modalidad B2 a María Buiza Rosario, también de la Universidad de Sevilla, con su reportaje 'Encajando la historia', un vídeo en el que recogen la tradición del encaje de bolillos en la localidad de Hinojosa del Valle.

El espectáculo JOJO puso el broche a la velada cultural con una hermosa propuesta escénica de poesía visual, sin texto, con el que la compañía 'Ytuquepintas' reivindicó la protección de los animales a través de la historia real de un orangután que narraron a través de dibujos con arena y títeres, además de música en directo.