HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SAN VICENTE

José Antonio Beltrán, subcampeón de España de Pesca con Cebador

P. Cordovilla

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El deporte de San Vicente de Alcántara y la pesca extremeña están de enhorabuena. José Antonio Beltrán Carrillo, 'Nano', se ha proclamado subcampeón de España de Pesca en la modalidad de Agua Dulce Cebador (Feeder) con la Selección Extremeña. El logro se consiguió durante el pasado fin de semana en el XV Campeonato de España Agua Dulce Cebador, que tuvo lugar en el canal de Castrejón, en la provincia de Toledo.

Beltrán, pieza fundamental del equipo, compartió su satisfacción y agradecimiento tras la competición. «Por tercer año consecutivo conseguimos quedar segundos en el Nacional de Agua Dulce Cebador», expresó el deportista.

Aunque el éxito colectivo brilló, 'Nano' tuvo que afrontar un revés en un escenario que le es familiar y querido. «A nivel individual, el mismo escenario que me dio la condición de alto nivel hace 5 años, donde he podido disfrutar de tres mundiales, pierdo dicho nivel, pero el año que viene volveré», afirmó Beltrán.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  2. 2 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  3. 3 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  4. 4 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  5. 5

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  6. 6 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  7. 7 Estos son los puntos de vacunación de la gripe y la covid en Extremadura sin cita
  8. 8 El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural
  9. 9

    Florencio Monje, único candidato a presidir la Económica
  10. 10 Un tramo de la A-5 a la altura de Villamesías estará cortado toda la mañana para retirar un vehículo siniestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy José Antonio Beltrán, subcampeón de España de Pesca con Cebador

José Antonio Beltrán, subcampeón de España de Pesca con Cebador