José Antonio Beltrán, subcampeón de España de Pesca con Cebador

El deporte de San Vicente de Alcántara y la pesca extremeña están de enhorabuena. José Antonio Beltrán Carrillo, 'Nano', se ha proclamado subcampeón de España de Pesca en la modalidad de Agua Dulce Cebador (Feeder) con la Selección Extremeña. El logro se consiguió durante el pasado fin de semana en el XV Campeonato de España Agua Dulce Cebador, que tuvo lugar en el canal de Castrejón, en la provincia de Toledo.

Beltrán, pieza fundamental del equipo, compartió su satisfacción y agradecimiento tras la competición. «Por tercer año consecutivo conseguimos quedar segundos en el Nacional de Agua Dulce Cebador», expresó el deportista.

Aunque el éxito colectivo brilló, 'Nano' tuvo que afrontar un revés en un escenario que le es familiar y querido. «A nivel individual, el mismo escenario que me dio la condición de alto nivel hace 5 años, donde he podido disfrutar de tres mundiales, pierdo dicho nivel, pero el año que viene volveré», afirmó Beltrán.