Jornadas culturales para terminar el verano en La Parra

Martes, 12 de agosto 2025, 09:23

M. A. GARCÍA REBOLLO. Con el objetivo de dar cobertura y divertimento al tiempo de ocio veraniego, La Parra acoge una gran cantidad de actividades para lo que queda de verano. Teatro, cine, folklore, exposiciones y actuaciones en directo, que tendrán su cúlmen con las fiestas y el pregón de Rosario Lagar y José Mª Ballestero de Paiporta.