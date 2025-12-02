Francisco Vázquez Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Centro de Desarrollo Rural Ceder-La Serena, a través de la Oficina Técnica de Gestión La Serena, Paisaje Cultural y el servicio de Gestión Cultural de la Mancomunidad de Municipios organizan los días 2 y 3 de diciembre unas jornadas arqueológicas educativas en el yacimiento de Cancho Roano con el alumnado comarcal de primer curso de ESO de los centro educativos de enseñanza secundaria de Cabeza del Buey, Campanario, Castuera, Orellana la Vieja, Quintana de La Serena y Zalamea de La Serena.

Durante las jornadas, el alumnado de los diferentes centros educativos participará en la realización de multitud de talleres (visita al centro de interpretación, arenero, creación de adobe, pintura de tierra, cerámica y teledetección) relacionados con la arqueología en general, y con el yacimiento en particular, que les permitirán conocer esta joya histórica y emblemática como es el Palacio–Santuario de Cancho Roano.

La pasada edición se saldó con la participación de más de 300 alumnos de La Serena y supuso un éxito a nivel educativo y promotor de la sensibilidad hacia estos espacios.