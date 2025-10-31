Jornada de prevención de conductas de riesgo en Guareña
Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00
P. FERNÁNDEZ. La Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana, a través de la oficina de Igualdad y Violencia de Género, llevó a cabo la III jornada ' ... Género y adicciones' el pasado martes. El objetivo principal de la actividad era fortalecer el papel de madres, padres y profesionales en la prevención de conductas de riesgos, como la detección de conductas adictivas, especialmente el juego patológico, los patrones comportamentales y sus diferencias de género, entre otras.
