La jornada de pintura en la calle, en septiembre en Fuente del Maestre

M. GONZÁLEZ. La Asociación para la Promoción de la Cultura, el Arte y la Idiosincrasia de Fuente del Maestre ha convocado una reunión informativa este miércoles a las 19.00 horas en la Casa de la Cultura para concretar la organización de la jornada de pintura en la calle, que se va a celebrar el sábado 13 de septiembre, y en la que se pretende hacer pintura en vivo o exponer las obras de los artistas participantes.