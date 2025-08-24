HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La jornada de pintura en la calle, en septiembre en Fuente del Maestre

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:31

M. GONZÁLEZ. La Asociación para la Promoción de la Cultura, el Arte y la Idiosincrasia de Fuente del Maestre ha convocado una reunión informativa este miércoles a las 19.00 horas en la Casa de la Cultura para concretar la organización de la jornada de pintura en la calle, que se va a celebrar el sábado 13 de septiembre, y en la que se pretende hacer pintura en vivo o exponer las obras de los artistas participantes.

