Jerez recurrirá la sentencia que anula los cargos de la edil Manuela Cordobés

E. P. Lunes, 17 de enero 2022, 13:10 | Actualizado 14:09h. Comenta Compartir

La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, la socialista Virginia Borrallo, ha anunciado la intención de recurrir la sentencia que declara la nulidad de los nombramientos que se realizaron a favor de la concejala jerezana Manuela Cordobés para que ocupara cargos dentro del gobierno municipal, a tenor de lo cual ha valorado que «no va a cambiar nada en el ayuntamiento». Mientras, el PP insta al PSOE a pedir disculpas a los vecinos y Podemos Extremadura a cesar de sus cargos a Borrallo «por usar el transfuguismo para llegar al poder».

A preguntas de los periodistas sobre esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz, Borrallo ha reconocido que les sorprendió el pasado viernes, día 14, esta sentencia que no es firme y en la que la jueza ha hecho un dictamen con el que el gobierno local no está de acuerdo, de manera tal que ha avanzado que van a recurrirlo dado que tienen un plazo de 15 días para ello.

En cualquier caso, ha aprovechado para transmitir «un mensaje de tranquilidad», al remarcar que entiende que «lo que intentan hacer con esto es volver a crispar el ambiente, a tergiversar un poco toda la información verdadera porque lo que dictamina la sentencia en ese fallo, que todavía no es firme, del juzgado pues es el nombramiento de las concejalías de Manuela Cordobés».

«Esto no supone absolutamente ningún tipo de cambio, no supone que nos vayamos a ir del ayuntamiento», ha continuado la regidora. Así, ha sostenido que entiende que «las urnas ya le pasarán factura cuando sean las elecciones», mientras que desde el equipo de gobierno jerezano van a dedicarse a trabajar . Interpelada por si la sentencia supone que Manuela Cordobés vaya a dejar de ser concejala y por si continuará con sus cargos, Virginia Borrallo ha remarcado que si tuvieran que anularse esos nombramientos Manuela Cordobés «pasaría como estaba antes a ser concejal no adscrita y no habría problema ninguno». «Nosotros seguiríamos en el gobierno, ella lleva tres concejalías, se repartirían las tres concejalías y ya está», ha dicho.

Al respecto, ha puesto en valor que «ella está más fuerte que nunca, con más ganas que nunca y deseando trabajar por su pueblo, que es al final para lo que estamos y para lo que nos decidimos a volver de nuevo al ayuntamiento».

Finalmente y en relación a qué supone la sentencia, la alcaldesa ha incidido en que, cuando conocieron la sentencia en el ayuntamiento, vieron que no era firme, que tenían un plazo de 15 días para recurrir y que «además esto no suponía ningún cambio, más allá que cambiar un nombre en el Boletín Oficial de la Provincia».

Las reacciones

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha instado al PSOE a pedir disculpas a los vecinos de la localidad pacense por un «claro caso de transfuguismo» acompañado del presidente del PP provincial de Badajoz, Manuel Naharro, y la portavoz municipal del PP en Jerez de los Caballeros, Francisca Rosa.

En su intervención, José Antonio Monago ha recalcado que el PSOE «tiene que reconocer que aquí se equivocó claramente haciendo una moción de censura», colaborando y apoyándose en una persona que «tiene la condición de tránsfuga».

Para Manuel Naharro la concejala «ha robado los votos al PP para devolverle la alcaldía a Borrallo, con el silencio cómplice y el patrocinio del PSOE provincial y regional. A su vez, Francisca Rosa ha recordado que en plena pandemia Borrallo y Cordobés firmaron lo que ha llamado »el pacto de la traición, que era a todas luces imposible desde el punto de vista legal y más que cuestionado desde el punto de vista moral en Jerez de los Caballeros«, así como »de imposible cumplimiento como advirtieron en su momento y así se ha manifestado la Justicia«, ha sentenciado.

Por su parte, Podemos Extremadura ha instado al PSOE a «cumplir con lo que suscribió en el Pacto Antitransfuguismo» y por tanto cesar de sus cargos orgánicos a la alcaldesa Virginia Borrallo, «por utilizar el transfuguismo para llegar al poder».

Así lo ha reclamado la coordinadora regional de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, tras conocer la sentencia. Según ha destacado De Miguel, la sentencia deja claro que esa moción de censura se trata de «un caso de transfuguismo de manual», ya que se basó en la utilización del transfuguismo, que es «una suerte de corrupción política, que daña profundamente la democracia y crea desafección de la ciudadanía hacia la política».

Por ello, De Miguel ha instado al PSOE extremeño que «por decencia y por higiene democrática» se desvincule de este tipo de prácticas.

En su intervención, la coordinadora de Podemos ha invitado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a que cese de sus cargos orgánicos a la alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, que también es vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz y miembro de la Ejecutiva regional del PSOE extremeño «porque en política no todo vale».