Jerez de los Caballeros se llenará de magia con un extenso programa de actos navideños

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:54

Del 22 de noviembre al 6 de enero, Jerez de los Caballeros se llenará de magia e ilusión con un extenso programa de actividades para el disfrute de vecinos y visitantes. El alcalde, Raúl Gordillo, la concejala de Educación y Festejos, Ana Tinoco, y el coordinador de la Universidad Popular, Luis Fernando Soriano, han presentado el citado programa, apoyado por la Junta y la Diputación, incidiendo en el objetivo de potenciar, en estas fechas festivas, la gran riqueza y el atractivo turístico de esta ciudad.

La primera cita consistirá en la inauguración del alumbrado navideño, que este año se ha reforzado aún más. Será el 22 de noviembre en la plaza de España, donde a partir de las 17.00 horas habrá pasacalles, actuaciones musicales, un tren turístico, venta de dulces y churros y manualidades navideñas.

A partir de ese día se sucederán numerosas propuestas dirigidas especialmente a los más pequeños, como actuaciones musicales, festivales infantiles, un certamen de villancicos, talleres y cuentacuentos, un mercado navideño, una ruta de belenes, etc.

