Jerez de los Caballeros hace historia y se corona como Capital del Turismo Rural 2025 Este municipio de Badajoz es el primero en Extremadura en conseguir el título de Capital de EscapadaRural 2025

Irene Toribio Jueves, 30 de octubre 2025, 10:10

Entre fortalezas templarias y empedrados cargados de historia, Jerez de los Caballeros celebra hoy hacerse con un nuevo título: es, oficialmente, Capital de EscapadaRural 2025. Tras entrar en la lista de 'pueblos más bonitos de España' y hacerse con el título al pueblo más bonito de Badajoz, los jerezanos pueden presumir de un reconocimiento más en su palmarés; Jerez de los Caballeros se convierte en el primer municipio de Extremadura en lograr este título.

Capital de EscapadaRural 2025

El municipio extremeño de Jerez de los Caballeros ha sido seleccionado por votación popular para hacerse con el título de Capital de EscapadaRural 2025, el certamen impulsado por EscapadaRural que tiene como objetivo dar visibilidad a los municipios que apuestan por el desarrollo del turismo rural.

De los más de 40.000 votos emitidos en esta IX edición del certamen, el 24,7% han ido a favor de Jerez de los Caballeros logrando así el primer puesto, quedando 12 puntos por delante del segundo clasificado, el pueblo de Karrantza, en Bizkaia.

«La satisfacción es incalculable» Raúl Gordillo Alcalde de Jerez de los Caballeros

Raúl Gordillo, alcalde de Jerez de los Caballeros, celebra con orgullo este reconocimiento: «la satisfacción es incalculable. Tras la implicación de las instituciones, las empresas del sector, todos los vecinos de Jerez de los Caballeros y sus pedanías, de los extremeños y de los amantes de nuestra tierra, por primera vez en las nueve ediciones del concurso, un pueblo extremeño ha conseguido ser Capital de Escapada Rural 2025».

Para él, y para todos los extremeños, este título es «un orgullo» compartido. Además, defiende el trabajo que se está haciendo desde su pueblo para lograr la visibilidad que merece: «a pesar de los escasos recursos y de la falta de comunicaciones dignas, está dando sus frutos. Jerez de los Caballeros sigue consolidándose como un destino turístico en crecimiento. Este año hemos incrementado las visitas en más de un 30 %, reflejo de una sinergia maravillosa entre instituciones, empresas y ciudadanía. Gracias a ese esfuerzo común, podemos ilusionarnos con un futuro en el que el turismo se convierta en uno de los pilares fundamentales de la economía de Jerez, Brovales, Valuengo y La Bazana».

«Hoy, más que nunca, podemos decir bien alto: ¡Estamos muy orgullosos de ser jerezanos y de llevar el nombre de Jerez de los Caballeros por toda España!», termina diciendo.

Jerez de los Caballeros recoge el testigo de Santa Eulalia de Oscos (Asturias), que ha ostentado hasta la fecha el título de Capital de EscapadaRural tras proclamarse ganadora el pasado año.