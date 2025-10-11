HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LOS SANTOS

‘Yo soy Isabel’ y el show de Tarambana se suman al cartel escénico

Lucio Poves

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

La programación de otoño-invierno en el Teatro Cine Monumental continúa hoy, a las 21.00 horas, con el espectáculo ‘Yo soy Isabel’, un tributo a la canción española, coplas y temas más emblemáticos de la tonadillera Isabel Pantoja, interpretadas por la voz de la artista extremeña Luisa María Medina.

Este espectáculo, con entrada libre, viene de la mano del Circuito Musical de Mujeres en la Provincia de Badajoz ‘Mujeres al Son’ de Diputación de Badajoz, un programa que nace para dar visibilidad, continuidad y sostenibilidad al trabajo de artistas musicales extremeñas.

Sala Guirigai

También hoy hay una segunda oportunidad para ver el espectáculo de la compañía madrileña Tarambana, ‘Here Comes your Man’, en el escenario de Sala Guirigai.

Escrita y dirigida por Jordi Cadellans, el texto nace de la necesidad de hablar de quien ha sufrido insultos, discriminación y violencia en la escuela y pese al paso de los años el recuerdo de la vergüenza y la marginación, sigue vivo en su memoria.

