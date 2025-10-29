HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Sucesos de Extremadura

Un investigado por robar 46 tabletas, un portátil y una pantalla interactiva de un colegio de Hornachos

El hombre también está acusado de robar varias ventanas y cableado eléctrico de una vivienda deshabitada de la localidad pacense

R. H.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:18

Comenta

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino del municipio pacense de Hornachos por robar en un colegio y una vivienda deshabitada.

En los pasados meses de agosto y octubre, la Guardia Civil tuvo conocimiento de los robos, que se habían perpetrado en el centro docente Nuestra Señora de los Remedios y en una vivienda sin residentes de la misma localidad pacense.

Tras forzar los accesos a los inmuebles, se apoderaron de 46 táblets, un ordenador y una pantalla interactiva del centro, así como varias ventanas y cableado eléctrico de la vivienda.

Después de las pertinentes indagaciones, los agentes pudieron vincular e implicar en los hechos a un vecino del municipio con un amplio historial delictivo.

Dentro de los dispositivos de servicios establecidos, este pasado fin de semana se le pudo localizar, intervenir y recuperar el ordenador y 37 de las táblets del colegio, así como parte de los efectos sustraídos en la vivienda.

En dependencias oficiales, se le instruyó diligencias como investigado por los supuestos delitos de robo en los citados inmueble y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros.

