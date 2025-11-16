El instituto Eugenio Frutos celebra la V Semana de la Salud

P. Fernández Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El IES Eugenio Frutos ha celebrado la V Semana de la Salud del 10 al 14 de noviembre, una iniciativa que pretende fomentar hábitos de vida saludable, la práctica regular de actividad física y el bienestar emocional entre toda la comunidad educativa.

Este año bajo el lema «Educando en Salud y Bienestar», desde AFyS 2026 y el Departamento de Educación Física asumen de nuevo el reto y la responsabilidad de organizar una semana cargada de actividades dinámicas, educativas y participativas. Un proyecto que no sólo implica al alumnado, sino también al profesorado, entidades locales y asociaciones de Guareña.

Programación

En esta quinta edición, el proyecto Semana de la Salud, contará con una programación repleta de interesantes actividades diseñadas para fomentar el bienestar, la salud y la participación activa de toda la comunidad del centro.

Durante toda la semana se desarrollarán actividades temáticas en torno a la alimentación saludable como el clásico Desayuno Saludable que busca concienciar al alumnado sobre la importancia de una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable. Por ello, cuentan con la colaboración de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del instituto de Guareña que trabajo sobre los peligros del consumo de bebidas energéticas. También colabora el Departamento de Francés con un Taller de Crépes, donde los estudiantes aplicarán sus habilidades culinarias y aprenderán a preparar opciones nutritivas manera creativa.

Los departamentos didácticos de Matemáticas y de Sanidad comprobarán los parámetros biométricos del alumnado como el peso, la talla, el IMC o la tensión arterial. Los datos extraídos formarán parte de un estudio que se está haciendo desde hace ya tres años y que constituye un proyecto digno de mención por la relevancia de la muestra y los datos obtenidos.

El pasado lunes 10 comenzaron las actividades con talleres de primeros auxilios; el martes, toma de parámetros con controles saludables; el miércoles, desayuno saludable, taller análisis del agua, elaboración de crepes, y taller '¿Sabes lo que comes?'; el jueves, Día de la actividad física y el deporte en las pistas polideportivas y gimnasio del instituto, de 11.15 a 14.30 horas; el viernes es el Día Mundial de la Diabetes y se realizarán controles de glucemia en el instituto, se organiza una marcha senderista por calles y zonas rurales de la población con avituallamiento, taller de cocina y fiesta del deporte en la Plaza de España, por el Departamento de Educación Física, Adigu (asociación de diabéticos de Guareña) y AFyS 2026.

Paralelamente y durante toda la semana se llevarán a cabo actividades permanentes como una exposición sobre Salud y Riesgos Laborales, encuestas sobre hábitos saludables, podcasts en inglés y charlas informativas sobre diabetes, nutrición y bienestar emocional, impartidas por profesionales del ámbito sanitario.

Además, participan de forma activa varios departamentos didácticos del centro, tales como Sanidad, Educación Física, Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química, Francés, y AFyS2026 como equipo organizador principal.

Esta V Semana de la Salud no es solo un evento, sino una propuesta educativa integral. Su objetivo es promover la salud física, emocional y social a través de experiencias significativas que acerquen al alumnado a hábitos saludables reales y sostenibles, implicando a toda la comunidad educativa de Guareña y comarca, fortaleciendo el lazo entre el IES Eugenio Frutos y su entorno porque «aprender a cuidarse es también aprender a vivir mejor», según sus organizadores.

