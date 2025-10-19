La iniciativa 'Comercio en la calle' regresa el sábado a Don Benito

E. Domeque Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Concejalía de Comercio y Hostelería ha presentado una nueva edición de la popular iniciativa 'Comercio Don Benito en la calle'. El evento se celebrará el próximo 25 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. «Será una jornada diferente, divertida y sobre todo muy cercana», explica Mercedes Pozo, concejal delegada del área.

En esta edición participarán más de 50 comercios de diversos sectores como textil, calzado o bisutería. El montaje de la actividad ocupará la avenida de la Constitución, la calle Ramón y Cajal y la plaza del Santo Ángel. Estas zonas estarán ambientadas con decoración temática e hilo musical.

Como incentivo adicional, habrá sorteos entre los compradores, que optarán a tres premios de 100 euros cada uno para gastar en los establecimientos adheridos. Los sorteos se llevarán a cabo a las 13.30, 18.00 y 20.30 horas en el cruce entre la avenida de la Constitución y la calle Portugal; es necesario estar presente en el momento del sorteo para recibir el premio.

Temas

Don Benito