El Infoex da por estabilizado el incendio en Salvaleón

El Plan Infoex ha desactivado, a las 19.15 horas, el nivel 1 de peligrosidad en el incendio en el término municipal de Salvaleón, que ha afectado a una zona de eucalipto y matorral.

Medios aéreos y terrestres, además de un agente del medio natural y un coordinador, se desplazaron a la zona tras declarar el nivel 1 de peligrosidad a las 17.30 horas de este domingo, según ha informado la consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura.

Tras darlo por estabilizado, se han retirado los medios aéreos y continúan trabajando dos unidades de tierra, un agente del medio natural y u coordinador de zona.

Niveles

La graduación de los incendios en distintos niveles se refiere a su gravedad potencial, a la evolución que se prevé que tengan y a los elementos a los que puede afectar. El Plan Infoex de lucha contra incendios de Extremadura los gradúa de 0 a 3.

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

Los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.

Cuando se declara el nivel 2 se requiere ayuda extraordinaria de medios no adscritos al Plan Infoex y de fuera de la región, como la UME (Unidad de Emergencias del Estado) o BRIF (Brigadas de Incendios Forestales) siempre y cuando vengan de otras comunidades autónomas, porque Extremadura cuenta con su propia BRIF con base en Pinofranqueado.

El nivel 3 no se ha declarado nunca en España. Es la graduación máxima y compete declararlo al Ministerio del Interior en el caso de que se puedan ver afectados intereses nacionales. El resto de los niveles los declara la consejería competente, a petición de los responsables del Infoex.