HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Inés de Castro regresa al Castillo de Luna de Alburquerque

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:38

P. CORDOVILLA. La reconocida autora portuguesa Isabel Stilwell, especialista en novela histórica, visitará Alburquerque este sábapara presentar su libro sobre Inés de Castro. La cita, prevista para las 20.00 horas, tendrá lugar en un escenario muy especial, el emblemático Castillo de Luna, donde creció Inés de Castro, la protagonista de su obra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  2. 2 El fuego cerca Cabezabellosa con vecinos en el interior del pueblo: «Es una ratonera»
  3. 3 Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión
  4. 4 El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe
  5. 5 El fuego de Jarilla sigue descontrolado y se suma otro «preocupante» en Casares de Hurdes
  6. 6 De Ciudad Deportiva al Aeropuerto: así sería el metro de Badajoz cargado de guiños locales
  7. 7 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  8. 8 Un vecino de Torrejoncillo sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de la localidad
  9. 9 Extremadura afronta su tercer día de combate contra el fuego, que mantiene cortados 25 kilómetros de la A-66
  10. 10 Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Inés de Castro regresa al Castillo de Luna de Alburquerque