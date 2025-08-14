Inés de Castro regresa al Castillo de Luna de Alburquerque

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:38 Comenta Compartir

P. CORDOVILLA. La reconocida autora portuguesa Isabel Stilwell, especialista en novela histórica, visitará Alburquerque este sábapara presentar su libro sobre Inés de Castro. La cita, prevista para las 20.00 horas, tendrá lugar en un escenario muy especial, el emblemático Castillo de Luna, donde creció Inés de Castro, la protagonista de su obra.