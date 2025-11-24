Un incendio en la fábrica de tomates de Conesa en Badajoz provoca daños materiales El fuego se originó pasada la 1 de la mañana en la sala de máquinas

Un operario de Conesa carga bidones de productos en la fábrica de Villafranco.

R.H. Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:33 | Actualizado 08:41h.

Incendio durante la madrugada en la sala de máquinas de la fábrica de transformación de tomate de la empresa Conesa, ubicada en la carretera de Villafranco a Balboa.

Según el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, se recibió una llamada a la 1.17 horas en la que se alertaba de que se había originado un incendio en la sala de máquinas de la citada fábrica. Rápidamente se alertó a bomberos del Ayuntamiento de Badajoz y a Guardia Civil.

Según señala el 112 Extremadura, únicamente se han producido daños materiales.

Fuentes de la Guardia Civil apuntan a que el fuego se inició en un cuadro de luz y que cuando llegaron al lugar los propios operarios de la fábrica ya habían sofocado el incendio.