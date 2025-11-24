HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un operario de Conesa carga bidones de productos en la fábrica de Villafranco. HOY

Un incendio en la fábrica de tomates de Conesa en Badajoz provoca daños materiales

El fuego se originó pasada la 1 de la mañana en la sala de máquinas

R.H.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:33

Incendio durante la madrugada en la sala de máquinas de la fábrica de transformación de tomate de la empresa Conesa, ubicada en la carretera de Villafranco a Balboa.

Según el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, se recibió una llamada a la 1.17 horas en la que se alertaba de que se había originado un incendio en la sala de máquinas de la citada fábrica. Rápidamente se alertó a bomberos del Ayuntamiento de Badajoz y a Guardia Civil.

Según señala el 112 Extremadura, únicamente se han producido daños materiales.

Fuentes de la Guardia Civil apuntan a que el fuego se inició en un cuadro de luz y que cuando llegaron al lugar los propios operarios de la fábrica ya habían sofocado el incendio.

