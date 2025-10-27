Un incendio arrasa una antigua fábrica de plásticos de Don Benito

E. Domeque Lunes, 27 de octubre 2025, 20:05 Comenta Compartir

Efectivos de bomberos trabajan desde esta tarde para extinguir un incendio en la calle Arquitectos, del polígono industrial San Isidro, en Don Benito.

El fuego se ha iniciado en torno a las 17.30 horas en las instalaciones de Genplast, que se encuentran desde hace años sin actividad. Pese a ello, se estima que podrían haber ardido en torno a 90 toneladas de material plástico. «Es una empresa que estaba totalmente obsoleta desde hace unos cinco años», detallaba la alcaldesa Elisabeth Medina, que se ha desplazado a las inmediaciones de la nave afectada.

En esa misma línea, Medina añadía que por el momento se desconocen las causas que han originado el incendio.

Ver 7 fotos La policía cortó al tráfico la calle en la que esá la nave. E. Domeque

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos del parque comarcal Don Benito - Villanueva, con apoyo del parque de Castuera. También se han enviado a la zona numerosos efectivos de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, que han procedido a cortar la circulación en la vía de la nave afectada.

«El único problema, ya que los plásticos estaban limpios, es la proximidad con la empresa Fertiex, que está enfrente» Elisabeth Medina Alcaldesa de Don Benito

La columna de humo era visible a larga distancia desde localidades próximas. «El único problema que había, ya que los plásticos estaban limpios, es la proximidad con la empresa Fertiex, que está enfrente», advertía Medina sobre estas instalaciones de abonos agrícolas.

Aunque las ausencia de viento en la zona está favoreciendo las labores de extinción y reduciendo el riesgo de que las llamas afecten a otros inmuebles del polígono.