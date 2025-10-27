HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre
Labores de extinción de los bomberos.
Labores de extinción de los bomberos. E. Domeque

Sucesos

Un incendio arrasa una antigua fábrica de plásticos de Don Benito

El fuego se ha iniciado a las 17.30 horas en las instalaciones de Genplast y se estima que podrían haber ardido unas 90 toneladas de material plástico

E. Domeque

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:05

Comenta

Efectivos de bomberos trabajan desde esta tarde para extinguir un incendio en la calle Arquitectos, del polígono industrial San Isidro, en Don Benito.

El fuego se ha iniciado en torno a las 17.30 horas en las instalaciones de Genplast, que se encuentran desde hace años sin actividad. Pese a ello, se estima que podrían haber ardido en torno a 90 toneladas de material plástico. «Es una empresa que estaba totalmente obsoleta desde hace unos cinco años», detallaba la alcaldesa Elisabeth Medina, que se ha desplazado a las inmediaciones de la nave afectada.

En esa misma línea, Medina añadía que por el momento se desconocen las causas que han originado el incendio.

La policía cortó al tráfico la calle en la que esá la nave.

Ver 7 fotos
La policía cortó al tráfico la calle en la que esá la nave. E. Domeque

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos del parque comarcal Don Benito - Villanueva, con apoyo del parque de Castuera. También se han enviado a la zona numerosos efectivos de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, que han procedido a cortar la circulación en la vía de la nave afectada.

«El único problema, ya que los plásticos estaban limpios, es la proximidad con la empresa Fertiex, que está enfrente»

Elisabeth Medina

Alcaldesa de Don Benito

La columna de humo era visible a larga distancia desde localidades próximas. «El único problema que había, ya que los plásticos estaban limpios, es la proximidad con la empresa Fertiex, que está enfrente», advertía Medina sobre estas instalaciones de abonos agrícolas.

Aunque las ausencia de viento en la zona está favoreciendo las labores de extinción y reduciendo el riesgo de que las llamas afecten a otros inmuebles del polígono.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  2. 2

    Cuatro enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un hombre en parada cardiaca en un bar de la Madrila
  3. 3

    Estas son las localidades extremeñas con más esperanza de vida
  4. 4 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  5. 5 Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre
  6. 6 Guardiola comparece de forma urgente esta tarde en pleno debate sobre el adelanto electoral
  7. 7

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  8. 8 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  9. 9 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  10. 10 Tristeza en Mérida por la muerte de Pedro de la Rosa, extrabajador del centro ocupacional y sacristán de Nueva Ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un incendio arrasa una antigua fábrica de plásticos de Don Benito