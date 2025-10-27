Un incendio arrasa una antigua fábrica de plásticos de Don Benito

SucesosUn incendio arrasa una antigua fábrica de plásticos de Don Benito
El fuego se ha iniciado a las 17.30 horas en las instalaciones de Genplast y se estima que podrían haber ardido unas 90 toneladas de material plástico
E. Domeque
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:05
Efectivos de bomberos trabajan desde esta tarde para extinguir un incendio en la calle Arquitectos, del polígono industrial San Isidro, en Don Benito.
El fuego se ha iniciado en torno a las 17.30 horas en las instalaciones de Genplast, que se encuentran desde hace años sin actividad. Pese a ello, se estima que podrían haber ardido en torno a 90 toneladas de material plástico. «Es una empresa que estaba totalmente obsoleta desde hace unos cinco años», detallaba la alcaldesa Elisabeth Medina, que se ha desplazado a las inmediaciones de la nave afectada.
En esa misma línea, Medina añadía que por el momento se desconocen las causas que han originado el incendio.
Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos del parque comarcal Don Benito - Villanueva, con apoyo del parque de Castuera. También se han enviado a la zona numerosos efectivos de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, que han procedido a cortar la circulación en la vía de la nave afectada.
«El único problema, ya que los plásticos estaban limpios, es la proximidad con la empresa Fertiex, que está enfrente»
Elisabeth Medina
Alcaldesa de Don Benito
La columna de humo era visible a larga distancia desde localidades próximas. «El único problema que había, ya que los plásticos estaban limpios, es la proximidad con la empresa Fertiex, que está enfrente», advertía Medina sobre estas instalaciones de abonos agrícolas.
Aunque las ausencia de viento en la zona está favoreciendo las labores de extinción y reduciendo el riesgo de que las llamas afecten a otros inmuebles del polígono.