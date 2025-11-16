HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

San Francisco, durante la rehabilitación. HOY
Alburquerque

La iglesia de San Francisco abre de nuevo sus puertas este domingo seis años después

Se han realizado mejoras en la cubierta y el acceso del edificio

P. Cordovilla

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Iglesia de San Francisco vuelve a abrir al culto este domingo, 16 de noviembre, tras permanecer cerrada durante seis años. El acto culmina una extensa y compleja fase de restauración centrada en la joya de su patrimonio: el retablo mayor barroco-churrigueresco de finales del siglo XVII.

Los trabajos, dirigidos por la restauradora Carmen Vega, de la empresa Ábside, lograron salvar el retablo de un grave ataque de termitas, recuperando el brillo original de sus dorados y policromías. El proyecto, con un coste total de 95.296 euros, fue financiado mediante un convenio entre el Arzobispado de Mérida-Badajoz y la Diputación de Badajoz, con la supervisión de la Junta de Extremadura. Además, se han realizado mejoras en la cubierta y el acceso del edificio.

El párroco de Alburquerque, Pablo Soto, expresa su emoción ante la reapertura. «Recuperar San Francisco es devolverle vida al pueblo. Han sido seis años de espera, pero hoy podemos decir que el retablo vuelve a brillar como antaño». El sacerdote agradece la «implicación de vecinos y voluntarios» que colaboraron en la limpieza, pintura y acondicionamiento del interior del templo.

Programa de Actos

Sábado 15 de noviembre (17:00 h): Traslado de las imágenes del Crucificado y La Piedad desde la Iglesia de San Mateo. Las imágenes de San Antonio, que se encuentra en mal estado, y las de la Inmaculada, la Virgen de Fátima, regresarán a su templo, San Francisco, en fechas posteriores.

Domingo 16 de noviembre (13:00 h): Conferencia sobre el proceso de restauración del retablo, a cargo de Carmen Vega.

Domingo 16 de noviembre (14:00 h): Misa Solemne de reapertura, presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz.

Aunque aún quedan pendientes las restauraciones de los retablos laterales de San Antonio y San Pedro de Alcántara, la reapertura de San Francisco es celebrada como un logro colectivo que devuelve un símbolo de identidad y esperanza a Alburquerque

