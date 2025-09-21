La iglesia de Salvatierra estrena la primera de las cuatro vidrieras previstas

Celestino J. Vinagre Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La iglesia parroquial de San Blas luce su nueva vidriera. Desde hace décadas, una ventana situada en el conocido como atrio de sombra estaba cegada pero desde la semana pasada deja pasar la luz y ofrece una preciosa estampa al colocarse una vidriera que se ha pintado en grisalla, con vidrio soplado en su gran parte a boca, una técnica artesanal milenaria.

La empresa Vidrieras Nevado, de Almendralejo, ha sido la encargada de realizar este trabajo. La vidriera tiene 1,05 metros de ancho y 3,09 de alto. Su diseño es de trazado geométrico, ajustado al estilo de la iglesia, del siglo XVI. Tiene una cenefa en verde, con una especie de rosa en color amarillo oro incrustada en ella. Su imagen central es la de San Blas. La obra ha sido costeada por el matrimonio salvaterreño formado por Antonio Vinagre e Isabel González.

Nevado, que lleva trabajando 32 años en el sector, tiene el encargo de instalar otras tres vidrieras en la iglesia, pendiente del permiso de la Junta. Representan al Cristo de las Misericordias, a Santo Domingo de Guzmán y a la custodia sacramental del siglo XVIII.

Temas

Salvatierra de los Barros