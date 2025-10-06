El IES Eugenio Frutos consigue el primer premio 'Alianza Steam-Niñas En Pie de Ciencia'

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha concedido los premios 'Alianza Steam-Niñas En Pie de Ciencia' y los galardones 'Vivir, sentir y ... contar la democracia: España en libertad 50 años'. Estos reconocen los trabajos y proyectos que fomentan las vocaciones científicas en niñas y jóvenes, y los que ponen en relieve los valores democráticos y el conocimiento y fomento de los derechos y las libertades sobre los que se articula la convivencia en España.

Los premios forman parte de las acciones promovidas por la Alianza Steam y por el talento femenino, 'Niñas en Pie de Ciencia', una iniciativa liderada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para animar a las niñas y a las jóvenes a acercarse a las disciplinas científico-tecnológicas.

Con este premio «se reconoce la labor de las 'Mucireñas', es decir, las Mujeres Científicas de Guareña y a su alumnado y profesorado que siguen trabajando para difundir la contribución de todas ellas para convertirse en nuestros referentes cercanos», según declara la profesora del instituto Eugenio Frutos , Beatriz Blanco Otano.