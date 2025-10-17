HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Hoy se proyecta el filme 'La infiltrada' en Los Santos de Maimona

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

L. POVES. La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona continúa con el ciclo de otoño del Cineclub en el Teatro Cine Monumental con la proyección del largometraje español, galardonado en los Goya como Mejor Película, 'La infiltrada'. La entrada es libre hasta completar aforo. 'La infiltrada' está basada en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que se infiltró una agente de la Policía Nacional en la banda terrorista ETA.

