Hoy se celebra la 14ª Noche en Blanco en San Vicente de Alcántara

P. CORDOVILLA. Hoy se celebra la 14ª edición de la Noche en Blanco, una velada que se ha consolidado como el punto álgido del verano local. El evento ofrecerá en un solo día dieciséis actividades para todos los públicos, entre eventos deportivos y culturales. La elección de la fecha no es casual, ya que coincide con la víspera del festivo 15 de agosto, atrayendo así a un gran número de visitantes. Esta masiva afluencia de público no solo convierte a San Vicente de Alcántara en un hervidero de actividad cultural, sino que también dinamiza la economía local, especialmente la del sector hostelero.