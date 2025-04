El hospital de Llerena se queda sin internistas por bajas y traslados

Varias bajas y algún traslado a otra comunidad han dejado al hospital de Llerena sin médicos internistas. Así lo confirmó a HOY Rosa Julián, trabajadora ... del centro hospitalario y presidenta de la plataforma En Auxilio del Hospital de Llerena, que explica que, de los cinco internistas del hospital, «uno estaba en comisión de servicios, ha renunciado a la comisión y ha vuelto a su plaza, con todo el derecho del mundo» y «el resto están dados de baja».

Según Rosa Julián, están viniendo profesionales «desde otras áreas de salud para cubrir las guardias»; normalmente, y antes de esta circunstancia, «uno está de guardia y los otros están de mañana». «El de guardia cubre las 24 horas de cualquier urgencia, cualquier ingreso… Y los otros cubren las plantas, las pruebas, las consultas… Si ahora resulta que no tenemos ninguno y que vienen de vez en cuando a cubrir las guardias, significa que se está perjudicando el hospital porque no tenemos para consulta, no tenemos para pruebas y para otras actividades que se hacen por la mañana», lamenta Julián.

El Servicio Extremeño de Salud corroboró que «actualmente hay varias bajas en el Servicio de Medicina Interna del Área de Salud Llerena-Zafra, además de algún traslado a otra comunidad autónoma». Justifican que esta situación en la asistencia sanitaria de la comarca se debe a «bajas por distintos motivos, pero todas ellas son temporales y la mayoría de corta duración».

«Asistencia cubierta»

El Servicio Extremeño de Salud asegura que «la asistencia a los pacientes está cubierta por los facultativos especialistas que atienden a los dos centros hospitalarios de la zona sur de la región (Llerena y Zafra) y gracias a la colaboración de otras áreas de salud, en el marco de las alianzas estratégicas entre áreas y hospitales que ha puesto en marcha el SES».

«Esta colaboración ha propiciado el apoyo de los servicios de Medicina Interna de otras áreas, gracias al cual se ha formado una plantilla de profesionales para cubrir la asistencia diaria de los pacientes ingresados y las guardias físicas», agrega el SES, que confía en que «la situación vuelva a la normalidad en breve plazo, con la reincorporación progresiva de los profesionales a sus puestos de trabajo».