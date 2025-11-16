HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tamurejo

Homenaje a José Álvaro Villarejo: maestro de generaciones y cronista de su pueblo

Pedro Galán

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

En Peñalsordo hay un nombre que se mezcla con la propia historia del pueblo. Es el de José Álvaro Villarejo, maestro de vocación, hijo y hermano de maestros, y durante décadas director del colegio público Virgen del Rosario, donde sembró conocimiento, respeto y amor por la escuela rural.

Su vida profesional transcurrió entre pupitres, niños y claustros, pero también entre libretas de notas, porque desde mediados de los años setenta ejerció como corresponsal del diario HOY, relatando con precisión y cariño cuanto ocurría en Peñalsordo y su comarca. Gracias a sus crónicas sobre la Octava del Corpus, las ferias, las elecciones o la vida cotidiana del pueblo, Extremadura conoció la esencia de una comunidad que él ayudó a conocer con sus palabras.

Hoy cumple noventa años sigue activo, curioso, lúcido y fiel al compromiso que siempre le definió: servir a su gente. Maestro dentro y fuera del aula, periodista de cercanía y testigo de medio siglo de historia local, José Álvaro Villarejo ha sido, y sigue siendo, portavoz de cuanto sucede en Peñalsordo.

José Álvaro

Felicidades por tus noventa años, por enseñarnos tanto y por seguir contando nuestra historia.

