Un hombre encapuchado atraca una tienda de Olivenza y se lleva 530 euros

R. H.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:55

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Olivenza como presunto autor de un robo con intimidación en un comercio oliventino.

Fue en la tarde de este pasado sábado, cuando se tuvo conocimiento del robo con intimidación perpetrado en un establecimiento comercial de la localidad de Olivenza.

Un individuo encapuchado y portando un arma larga, accedió al interior del comercio y tras amenazar al empleado, consiguió apoderarse de unos 530 euros que se hallaban en la caja registradora, dándose a la fuga a pie.

Con los datos aportados, descripción del presunto autor del robo e indagaciones llevadas a cabo durante el desarrollo de la investigación por agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de Montijo y del Puesto de Olivenza, pudieron implicar en la acción delictiva a un vecino del municipio oliventino con un amplio historial delictivo.

Dentro de los dispositivos establecidos, fue localizado y detenido esa misma noche.

Una vez se le instruyeron las correspondientes diligencias por el delito de robo con intimidación, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Olivenza decretando la Autoridad Judicial su ingreso en prisión.

Ahora, la Guardia Civil prosigue con las gestiones para tratar de localizar el arma utilizada, así como recuperar el dinero sustraído.

