Un hombre de 54 años muere atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal

El accidente ha tenido lugar en Didaymaz, una empresa agropecuaria ubicada en la entidad local menor de Don Benito

Redacción

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:46

Un trabajador de 54 años ha muerto atrapado por una máquina en la cooperativa agropecuaria de Didaymaz, ubicada en El Torviscal (entidad local menor de Don Benito), según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 22.20 horas de este viernes.

Hasta el lugar han acudido una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, los bomberos del parque de Don Benito y efectivos de la Guardia Civil.

Al tratarse de un accidente laborla, se ha activado el correspondiente protocolo de la Dirección General de Trabajo.

En actualización

