La Hermandad de Carrión de Alburquerque renovará parte de sus cargos el 16 de noviembre

La Hermandad de Nuestra Señora de Carrión anuncia la convocatoria de elecciones para la renovación parcial de su Junta de Gobierno, que se celebrarán el ... domingo, 16 de noviembre. La cita tendrá lugar en la casa parroquial, situada en la calle San Antón, 33, en horario de 10.00 a 20.00 horas.

Según informa la Junta de Gobierno, los cargos que serán objeto de renovación son los de mayordomo, camarista, tesorero, secretario y ocho vocales (cinco mujeres y tres hombres).

Podrán ejercer su derecho al voto, de forma presencial e indelegable, todos los hermanos y hermanas mayores de 18 años que estén al corriente en el pago de los recibos.

Concurren a las elecciones de la Hermandad de la patrona de Alburquerque son: María Membrives (camarista), Miguel A. Conciençao (mayordomo), Eduardo Maya (tesorero), Mª Julia Rubio (secretaria) y Clara Mª Liberal, Anabel Montes, María Morales, Inmaculada Morgado, Mª Cruz Mozo, Yolanda Rubio, Mª Ángeles Santos, Pedro Emilio Bueno, Pedro Pablo Carballo, Antonio Luis Gamero, Juan Fco. Silverio y Andrés Carlos Valle, como vocales.