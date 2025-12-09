HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de la entrega de los alimentos llevada a cabo el pasado año. HOY
ALMENDRALEJO

La Hermandad del Amparo pone en marcha su ‘Operación Kilo’

Lo recaudado vuelve a destinarse a tres congregaciones de la región. El viernes 19 se celebrará una caravana solidaria por varias calles

Paco Galeano

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

La Hermandad del Cristo del Amparo tiene en marcha desde el pasado domingo y hasta el próximo 21 su ‘Operación Kilo’. Una iniciativa con la que recoge alimentos en estas fechas navideñas que distribuye posteriormente entre varias congregaciones religiosas de la región. En la edición de este 2025 no hay novedades y lo recaudado en las diferentes acciones que llevará a cabo la hermandad durante los próximos quince días se destinará a ‘Las Hermanas pobres de Santa Clara’ en Almendralejo, a ‘Cottolengo del padre Alegre’ en La Fragosa, y a la ‘Casa de Misericordia’ en Pinofranqueado.

Las aportaciones pueden hacerse desde este pasado fin de semana y hasta el final de la campaña en la propia sede de la hermandad que se encuentra en la iglesia del Corazón de María (Los Padres), en la calle Zurbarán número uno. También hay una recogida permanente en la zona del Carrefour Express situado en la calle Cruz.

Además los domingos 14 y 21 habrá una recogida tras la misa de las 12.30 horas, y para el viernes 19 está programada una caravana solidaria desde las 17.00 horas que recorrerá varias calles. Otra forma de colaborar será en las recogidas que se han programado en los supermercados Carrefour y Family Cash para los días 19, 20 y 21.

La mañana de Nochebuena se servirá un desayuno solidario.

