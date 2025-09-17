Herido tras una salida de vía con un quad en la EX-206 y posterior choque contra una farola

R. H. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:33 | Actualizado 20:38h. Comenta Compartir

Un hombre de 42 años sufre politraumatismos tras una salida de vía y posterior colisión del quad que conducía contra una farola en la carretera EX-206, que conecta Don Benito y Villanueva de la Serena.

El varón ha sido trasladado al hospital de Don Benito-Villanueva en estado 'menos grave', según ha informado el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 18.10 horas de este miércoles.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una de Soporte Vital Básico y efectivos de la Guardia Civil y Policía Local.

