HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 3 de noviembre, en Extremadura?
Sucesos de Extremadura

Herido tras un accidente por alcance entre dos vehículos en la EX-A2, en Don Benito

El varón de 57 años ha sido trasladado en estado 'menos grave' al hospital de la zona

R. H.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

Un hombre de 57 años ha resultado herido tras un accidente por alcance entre dos vehículso en la EX-A2, en Don Benito.

El varón ha sido trasladado en estado 'menos grave' al hospital de la zona, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 15,00 horas de este lunes.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de Soprote Vital Básico del Servicio Extremeño de Salud, además de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  2. 2 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  3. 3

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos
  4. 4 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  5. 5

    Gallardo imputado: el camino judicial paralelo a las urnas del 21-D
  6. 6 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  7. 7

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  8. 8

    Abascal: «En Extremadura hay adelanto electoral por la soberbia de Guardiola»
  9. 9 La Policía detiene a un hombre que empuñó un machete tras discutir con el entrenador de su hijo
  10. 10 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herido tras un accidente por alcance entre dos vehículos en la EX-A2, en Don Benito

Herido tras un accidente por alcance entre dos vehículos en la EX-A2, en Don Benito