Herido tras un accidente por alcance entre dos vehículos en la EX-A2, en Don Benito

Un hombre de 57 años ha resultado herido tras un accidente por alcance entre dos vehículso en la EX-A2, en Don Benito.

El varón ha sido trasladado en estado 'menos grave' al hospital de la zona, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 15,00 horas de este lunes.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de Soprote Vital Básico del Servicio Extremeño de Salud, además de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.