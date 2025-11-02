Herido un joven de 19 años en el choque de un vehículo contra un muro en Don Benito

Tania Agúndez Badajoz Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:42

Un joven de 19 años ha resultado herido de carácter leve en el choque de un vehículo contra un muro en la madrugada de este domingo en la localidad pacense de Don Benito.

Los hechos se produjeron minutos después de las 5.30 horas, según informan desde el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

Como consecuencia de este suceso, el herido sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena para recibir atención médica.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencia, otra de soporte vital básico y una patrulla de la Policía Local.

Otro accidente en Mérida

Esta madrugada se ha producido otro accidente cerca de Mérida en el que tres personas han resultado heridas, dos graves y una leve. El suceso tuvo lugar en la carretera EX-209, entre Mérida y Esparragalejo. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso se registró a la altura del kilómetro 58 poco antes de las 4.30 horas de la madrugada.

Como consecuencia del siniestro vial, que consistió en un choque frontal entre dos coches, han resultado heridas tres personas. Uno de los afectados, un hombre de 54 años y conductor de uno de los vehículos implicados, resultó herido de gravedad tras sufrir politraumatismos.

También resultaron heridas dos jóvenes de 21 y 16 años, una de ellas en estado grave. La conductora del otro coche, la chica de 21 años, tuvo que ser excarcelada por los bomberos, ya que había quedado atrapada en el interior del turismo tras la colisión.

Los tres fueron trasladados al hospital de Mérida para recibir atención médica.